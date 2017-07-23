Четверо детей погибли при пожаре в Челябинской области

В результате пожара в Челябинской области погибли четверо детей, один взрослый пострадал. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на воскресенье, 23 июля, в деревне Верхняя Кабанка. Первые пожарные подразделения прибыли на место через четыре минуты после поступления сигнала. Горел жилой дом на площади 30 квадратных метров.

Во время пожара в доме находился отец с тремя дочерьми и племянницей. Удалось спасти только мужчину.

О причинах пожара точных данных пока нет. По словам исполняющего обязанности начальника управления Константина Гандау, погибшие, вероятно, спали и не почувствовали запаха дыма.

Утром в понедельник, 17 июля, в Оренбургской области в поселке Колтубановский Бузулукского района при пожаре погибли пять человек, в том числе трое малолетних детей.