В Хабаровском крае загорелся cклад с авиационно-ракетным вооружением

В Комсомольском районе Хабаровского края на территории воинской части произошло возгорание склада с авиационно-ракетным вооружением. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Как рассказал собеседник агентства, ЧП произошло в поселке Галичный. «Взрывы боеприпасов прекратились, наблюдается сильное задымление», — отметил он.

Как заявил «Интерфаксу» источник в надзорных службах Дальневосточного федерального округа, среди основных версий произошедшего — человеческий фактор «в части нарушения техники и правил безопасного хранения боеприпасов».

«Сдетонировать боеприпасы могли и вследствие метеоусловий», — добавил собеседник агентства, подчеркнув, что будут рассматриваться и другие версии.

В данный момент пожар локализован, вокруг места происшествия выставлено полицейское оцепление. Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии трех километров от склада.