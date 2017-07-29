Ростуризм заявил об отсутствии жалоб от россиян после пожара в турецком отеле

Ростуризм заявил о том, что следит за ситуацией в Кемере, где при пожаре в пятизвездочном отеле пострадали четыре россиянина. Об этом в субботу, 29 июля, сообщают «Известия».

«Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России. Жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало», — заявила пресс-служба ведомства.

Там также напомнили, что все туристы из России находятся под опекой своих туроператоров, которые должны выполнить обязательства по отношению к отдыхающим.

Пожар произошел в гостинице курортного города Кемер ранним утром 29 июля. Спасатели эвакуировали из отеля более 400 человек, четырнадцать из которых было госпитализировано. Среди пострадавших оказались четыре россиянина. Опасности для их жизни нет.