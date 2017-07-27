Россиянин превратил тушение пожара в остросюжетный боевик

Пожарный и автор YouTube-канала MozgoDeflorator опубликовал ролик, в котором под эпичную музыку тушит возгорание в одной из российских деревень.

Ролик снят от первого лица. Автор объяснил, что «сжал» час работы до двух с половиной минут, еще несколько часов ушло на разборку и проливку территории. Публикация набрала уже более 13 тысяч просмотров.

В видео заметно, что на месте возгорания работают сотрудники МЧС России. В комментариях пользователи восхитились смелыми действиями автора в опасной ситуации и констатировали, что нарезка получилась похожей на остросюжетный боевик от первого лица.