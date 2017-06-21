Блогер превратил спасение фрисби в экшн-фильм от первого лица

Видео: Buttered Side Down / YouTube

Американский блогер с ником Buttered Side Down превратил спасение фрисби в экшн-фильм от первого лица под названием «Возвращение фрисби». Ролик был опубликован на его YouTube-канале и за сутки набрал более 100 тысяч просмотров.

На видео, которое было сделано с помощью монтажа, Buttered Side Down играет в фрисби с самим собой, пока случайно не забрасывает диск на крышу дома. Блогер решается на спасательную операцию и лезет на крышу. Как только ему удается дотянуться до фрисби, падает лестница, и Buttered Side Down оказывается на головокружительной высоте, срывается и падает на землю.

«Я знал про видеомонтаж, но когда он посмотрел с крыши на землю, у меня перехватило дыхание. Отличная работа», — похвалил блогера один из зрителей.