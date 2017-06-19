Блогер залез в гигантский шар с водой и разорвал его изнутри

Видео: The Slow Mo Guys / YouTube

Авторы видеоблога The Slow Mo Guys Дэн Грачи (Dan Gruchy) и Гэвин Фри (Gavin Free) опубликовали видео, в котором один из участников дуэта забрался в гигантский воздушный шар, наполненный водой, а затем вылез из него. На ролик обратило внимание издание Mashable.

Момент освобождения Грачи из шара американские блогеры записали в замедленной съемке. Эксперимент был проведен в рамках июньской рублики «Гигантский шар».

В процессе записи Грачи залез в шар с головой и, прежде чем разорвать его, провел несколько секунд под водой. Позднее блогеры согласились, что гигантский сосуд с человеком внутри напоминает материнскую утробу.

Ролик был опубликован 17 июня и набрал уже более 4,5 миллиона просмотров.

The Slow Mo Guys — дуэт американцев, которые записывают различные экспериментальные видеоролики с использованием многократного замедления.