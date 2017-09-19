Грязь на омских дорогах помешала угонщику скрыться от полиции

Житель Омска был задержан полицейскими при попытке сбежать из увязшего в грязи угнанного автомобиля. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает ГУ МВД по Омской области.

«Опросив потерпевшего, полицейские установили, что накануне вечером он распивал спиртные напитки в компании знакомых. Пропажу транспортного средства Daewoo Nexia, оставленного во дворе частного дома, обнаружил на следующее утро. Сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Участковый уполномоченный и сотрудники уголовного розыска обнаружили угнанный автомобиль по наводке очевидцев и начали погоню. На требование стражей порядка злоумышленник не отреагировал и увеличил скорость. Выехав за пределы города, угонщик застрял на грязной дороге между деревнями Беляевка и Барсуковка. Мужчине пришлось бросить машину и попытаться скрыться «в пешем порядке», однако это ему не удалось.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе неудачу при попытке угона автомобиля потерпели трое жителей города Серов Свердловской области. Они похитили неисправную машину и попытались дотащить его до микрорайона Завокзальный. По дороге они встретили знакомого, который приобрел у них транспортное средство за тысячу рублей и на буксире утащил в свой гараж.