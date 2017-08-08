Пьяный кубанец угнал машину с двумя детьми внутри

Житель Геленджика угнал машину, в которой находились двое детей. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Установлено, что молодой человек, находясь в состоянии опьянения, угнал автомобиль ВАЗ 21053, оставленный владельцем возле своего дома», — говорится в сообщении. В машине находились дети ее владельца (возраст не уточняется), но 24-летний мужчина не обратил на это внимания.

Автомобиль остановили сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Они заметили неадекватное поведение водителя. Стражи порядка обнаружили, что от него исходит резкий запах алкоголя, на заднем сиденье находятся дети, а в замке зажигания нет ключа, и вызвали сотрудников полиции.

Молодой человек задержан и отбывает административное наказание. В отношении его расследуется дело по части 1 статье 166 УК РФ («Угон»). Наказание может составлять до пяти лет тюрьмы.

В сентябре 2016 года в Москве эвакуатор увез от станции метро «Отрадное» машину, где находились двое детей — двух и трех лет. Водитель пояснил, что не заметил их из-за тонированных стекол, и узнал о наличии пассажиров только после звонка от сотрудников МВД. Позже представители компании «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) написали заявление в полицию на хозяев транспортного средства, оставивших малолетних без присмотра.