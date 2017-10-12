Голый сибиряк сбежал из больницы и по велению бога угнал машину

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Кемеровские полицейские задержали мужчину, который в одних трусах и с забинтованной головой сбежал из больницы, угнал машину и поехал в кафе. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В больнице он оказался после уличной драки, также выяснилось, что мужчина пьян. Не дождавшись окончания процедур, он сбежал, сел в ВАЗ-2114, оставленный во дворе с ключом в замке зажигания, протаранил ворота и скрылся. Через несколько минут он появился в кафе, где и был задержан.

Объясняя мотивы угона, кемеровчанин сказал, что его попросил подвезти Всевышний.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.