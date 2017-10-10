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Пациент психбольницы обокрал больных на 1,6 миллиона рублей

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Суд вынес обвинительный приговор 68-летнему жителю Кузбасса за хищение 1,6 миллиона рублей со счетов пациентов психиатрической больницы, где тот проходил лечение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

Поясняется, что преступник проник в служебный кабинет и переписал анкетные данные и номера счетов сберегательных книжек больных. После выписки он подделал бланк временного удостоверения личности, по которому сумел снять в банке 440 тысяч рублей.

Впоследствии он привлек к незаконным действиям подходящих по возрасту родственника и приятеля. В итоге накоплений лишились пять человек.

Ленинский районный суд города Кемерово признал всех обвиняемых виновными. Бывший пациент приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, его соучастники получили по три года.

17 мая в Тюмени завотделением областной клинической больницы заподозрили в краже миллиона рублей, собранных благотворительной организацией на лечение тяжелобольных детей. По версии следствия, в 2014-2016 годах заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы предоставлял в фонд недостоверные данные о потребности в дорогом медицинском оборудовании.

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