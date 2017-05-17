Тюменского врача заподозрили в краже пожертвованного для больных детей миллиона

В Тюмени завотделением областной клинической больницы заподозрили в краже миллиона рублей, собранных благотворительной организацией на лечение тяжелобольных детей. Об этом в среду, 17 мая, сообщается на сайте МВД.

По версии следствия, в 2014-2016 годах заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы предоставлял в фонд недостоверные данные о потребности в дорогом медицинском оборудовании.

На основании предоставленных документов, фондом была оплачена покупка специализированных медицинских приспособлений для проведения операций по коррекции сколиотической деформации у детей. Деньги злоумышленник использовал в личных целях.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).