Из психбольницы в Ленобласти сбежали двое освобожденных от наказания убийц

В Ленинградской области разыскивают двух мужчин, сбежавших из Дружносельской психиатрической больницы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, беглецы были освобождены от ответственности за преступления и направлены на принудительное лечение. Один из них, 1984 года рождения, проходил по делу об убийстве (статья 105 УК), а другой, 1990 года рождения, о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (часть 4 статьи 111 УК).

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Исчезновение пациентов дежурный врач заметил в два часа ночи в пятницу, 1 сентября. Мужчины, предположительно, вылезли через окно палаты, расположенной на первом этаже, с решетки которого кто-то снял навесной замок. Снаружи к стене здания была приставлена лестница.

По данным источника РИА Новости в силовых ведомствах, информация о побеге двух пациентов Дружносельской психиатрической больницы поступила в полицию примерно в 02:30 мск. По его словам, приняты все меры для их поимки.

27 июля в Орле мужчина сбежал из областной психбольницы, а затем ранил ножом одного и взял в заложники второго полицейского, приехавшего за ним. Позднее пациента задержали в центральном городском парке.