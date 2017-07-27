В Орле задержали захватившего в заложники девушку-полицейского мужчину

Стражи порядка задержали жителя Орла, захватившего в заложники девушку-полицейского, передает Орелград.ru. Его увезли на автомобили скорой помощи под надзором сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина сбежал из областной психбольницы и пытался попасть домой в Воскресенском переулке, куда за ним направили наряд полиции. Об этом изданию рассказал исполняющий обязанности руководитель управления Следственного комитета России (СКР) по Орловской области Дмитрий Зинин.

«По прибытии на место подозреваемый оказал сопротивление, ранил ножом в ногу полицейского, завладел табельным оружием девушки, взял ее в заложники и стал передвигаться от переулка Воскресенского к Центральному парку», — отметил он.

В парке, примерно в 18:00, мужчину задержали сотрудники ГИБДД. Сотрудники СКР проверяют информацию о том, что он стрелял в прохожих.

Раненному полицейскому оказали медпомощь.

