Арестован один из подозреваемых в похищении главы Минстроя Дагестана

В Дагестане суд арестовал одного из подозреваемых в похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда региона.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца одному из подозреваемых», — сказал он. Фамилия арестованного не называется.

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24 июля СК сообщил о задержании двух мужчин, подозреваемых в похищении чиновника ради выкупа в размере 70 миллионов рублей. По версии следствия, Казибекова захватили вечером 20 июля на трассе Каспийск — Махачкала, когда он на своем личном автомобиле возвращался с работы домой. Подозреваемые, угрожая огнестрельным оружием, пересадили министра в свою машину и увезли в одну из квартир в центре Махачкалы. Они потребовали у заложника выкуп под угрозой лишения жизни и применения насилия. На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 миллионов рублей мужчины были задержаны, а министр освобожден.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ — «Похищение человека организованной группой», «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Незаконный оборот оружия».

По данным портала dagestan.news-r.ru, чиновник пробыл в заложниках около семи часов.