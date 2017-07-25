Похищение в особо крупном размере

24 июля Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии похищения Ибрагима Казибекова, главы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана. За него требовали выкуп — 100 миллионов рублей. Чиновник провел в неволе семь часов, после чего согласился заплатить за свою свободу. При передаче части денег — 30 миллионов рублей — похитителей задержали. Как выяснила «Лента.ру», в республике этот инцидент связывают с трудовой деятельностью Казибекова.

Квартира, где деньги лежат

Как говорят местные жители, министры в Дагестане не пропадали уже лет 20. Впрочем, исчезновение Ибрагима Казибекова тоже не стало бы достоянием общественности, если бы о нем не рассказал СКР, заодно сообщив о задержании похитителей министра. Примечательно, что брат чиновника — известный в республике блогер, но даже он не обмолвился о произошедшем ни словом.

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По версии следствия, вечером 20 июля в Махачкале двое подозреваемых, угрожая огнестрельным оружием, захватили Казибекова, чтобы получить деньги за его освобождение. По словам официального представителя дагестанского управления СКР Расула Темирбекова, личный автомобиль чиновника остановили на трассе Каспийск — Махачкала, когда министр возвращался с работы, неподалеку от места, где раньше был городской ипподром (он был снесен, сейчас там ведется строительство домов для переселенцев из ветхого жилья). Похитители, угрожая пистолетом, пересадили Казибекова в свой автомобиль (по данным Telegram-канала Mash — BMW M5) и увезли в квартиру где-то неподалеку.

Темирбеков рассказал «Ленте.ру», что вначале похитители запросили в качестве выкупа 100 миллионов рублей, но позже снизили сумму до 70 миллионов. У пленника требовали деньги, угрожали ему физическим насилием и даже лишением жизни. В конце концов заложник рассказал похитителям о квартире, где они могут забрать выкуп. В ночь

на 21 июля подозреваемые были задержаны во время передачи 30 миллионов рублей. Министра освобождали представители сразу трех ведомств — МВД, ФСБ и Росгвардии.

Как сообщает Telegram-канала Mash, в общей сложности Ибрагим Казибеков провел в заложниках семь часов: «При передаче 30 миллионов задержали Залкепа Алискантова, а через несколько часов и его брата Яхъю. Все это время министр обнимал батарею в доме в центре Махачкалы».

BMW M5 Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

По данным Mash, задержанные братья родом из села Шушановка. Когда они давали показания следователям, их заложник сразу после освобождения вышел на работу, несмотря на то, что была пятница: «В тот же день Казибеков, видимо, привыкший к таким коллизиям судьбы, уже присутствовал на совещании в правительстве».

Как отмечают в СКР, в отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статьям 126 УК РФ («Похищение человека организованной группой»), 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). 25 июля следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об их аресте. По данным СКР, один из братьев имеет судимость за преступление против жизни и здоровья; оба безработные. В качестве основного мотива преступления рассматривается корысть: за министра хотели получить многомиллионный выкуп.

Строительный магнат

Ибрагим Казибеков родился 28 июля 1958 года в дагестанском селении Рутул. Закончил республиканский сельскохозяйственный институт в 1980 году, работал инструктором промышленно-транспортного отдела, заместителем заведующего организационным отделом Буйнакского райкома КПСС и инструктором Рутульского райкома КПСС. С 1990 по 1996 год занимал пост заместителя генерального директора НПО «Дагестанберегозащита», а с 1996 года — руководящие должности в компании «Атом», пишет газета «Черновик».

Казибеков неоднократно избирался депутатом Народного собрания Республики Дагестан. 22 июля 2015 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначил Казибекова, который возглавлял профильный комитет Народного собрания, министром строительства, архитектуры и ЖКХ республики. До госслужбы Казибеков занимался строительным бизнесом.

«Вся картина указывает на спор хозяйствующих лиц, который вылился в такое преступление. Но, конечно, это лишь предположение, — говорит специальный корреспондент газеты «Черновик» Магомед Магомедов. — Министр плотно контролирует ряд строительных компаний, в частности фирму "Гранит". Она имеет московский адрес, но работает в Дагестане. Эта компания является основным подрядчиком по крупным проектам: переселение из ветхого жилья и восстановление очистных сооружений в Дербенте. На месте ипподрома, где был похищен Казибеков, сейчас большая строительная площадка. Там строится жилье для переселенцев из ветхого жилья Махачкалы. Основные работы там ведет "Гранит", но вполне может быть, что какую-то часть брали на себя братья Алискантовы. Мы же понимаем, что в России есть система откатов. Могу предположить, что какие-то хозяйственные споры о том, кто кому должен, могли привести к таким событиям».

По данным Магомедова, Яхъя Алискантов — соучредитель ТСЖ «Навигатор», зарегистрированного в Тверской области. «Есть несколько братьев Алискантовых, которые хорошо сидят в Тверской области и одновременно задействованы в разного рода строительных подрядах на территории Дагестана. Айдемир Алискантов — их старший брат, руководит ООО "Флорес", тоже в Твери, и занимается недвижимостью», — рассказывает Магомедов.

По его словам, похищение министра — «это такой сюрприз» для жителей республики.

«Вполне возможно, у них там (на стройке) была запланированная деловая встреча, которая закончилась такой неприятностью. Если его пересадили в другую машину — значит, он приехал туда без охраны. Хотя он серьезный человек и охрану способен содержать. Если бы чего-то опасался, он мог бы туда и 40 человек привезти», — считает журналист.

Неудобный министр

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Альберт Эседов тоже связывает похищение министра с его трудовой деятельностью. В беседе с «Лентой.ру» он предположил, что Казибеков мог помешать застройщикам.

«Может, он выписал какие-то бумаги, из-за которых они не могли строить и потеряли доходы от продажи квартир. Следствие выяснит, но в криминальных историях он, по моим данным, не был замешан. Многие удивлялись этому похищению: неужели мы вернулись в 90-е годы, чтобы похитили такого уровня чиновника и требовали такой выкуп — давно такого не было. Судя по тому, как быстро его освободили, может, похитители не были серьезными бандитами», — рассуждает Эседов.

По его словам, процесс переселения из ветхого жилья вызывает в обществе резонанс, поэтому и отношение людей к главе Минстроя нельзя назвать добрым. «Всем не угодишь, но Казибеков — уважаемый министр, он не был замечен в бандитских или клановых делах, он профессионал в строительной сфере», — отмечает он, говоря о репутации чиновника.

Министр плотно контролирует ряд строительных компаний, в частности фирму «Гранит» Фото: e-dag.ru

Через полгода после назначения Казибекова на пост министра республиканская прокуратура потребовала его увольнения в связи с утратой доверия.

Надзорное ведомство сообщило о результатах проверки, которая показала, что он является учредителем закрытого акционерного общества «Атом», а также председателем совета директоров саморегулируемой организации «Строительное региональное объединение». «Указанные обстоятельства при назначении на должность министра он скрыл», — отмечала прокуратура. Но Казибекову удалось сохранить должность.

Как отмечает газета «Черновик», в феврале нынешнего года отставки министра требовала инициативная группа жителей Дербента, не желающих переселяться по программе расселения ветхого жилья из центра города в район промзоны. По этому поводу прошло несколько акций протеста, в итоге дербентцы настояли на том, чтобы дома им строили на месте снесенных. Также они выступали против участия в строительстве компании «Гранит», которую связывают с министром. Впрочем, Казибеков отрицает свою аффилированность с застройщиком и утверждает, что эти сведения не соответствуют действительности.

По данным «Черновика», на реализацию программы по расселению аварийного и ветхого жилья федеральный центр выделил Дагестану более 1,2 миллиарда рублей.

«Из них Дербенту полагается 641 миллион рублей, но там до сих пор возводят новые дома без разрешительной документации, а в Махачкале в построенные дома практически некого заселять. Возможно, чтобы проверить, как эта программа реализуется, в Дагестан 15 июня прибыл председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин», — отмечало издание.