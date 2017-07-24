Дагестанского министра строительства похитили ради 70 миллионов рублей

В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Преступление было совершено 20 июля. За освобождение чиновника они потребовали выкуп, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), полученном редакцией «Ленты.ру».

«По версии следствия, 20 июля 2017 года в городе Махачкале подозреваемые, угрожая огнестрельным оружием, совершили похищение министра с целью получения за освобождение денежных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении СКР.

На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 миллионов рублей мужчины были задержаны сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии. Министр был освобожден.

В отношении задержанных решается вопрос о мере пресечения.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ — «Похищение человека организованной группой», «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Незаконный оборот оружия».

По данным портала dagestan.news-r.ru, за освобождение министра похитители изначально потребовали выкуп в 70 миллионов рублей. В заложниках чиновник пробыл около семи часов.

