Неизвестные похитили юриста в центре столицы

Трое приезжих с Северного Кавказа похитили в центре Москвы юриста частной фирмы и увезли его на такси в неизвестном направлении. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Двое подозреваемых — женщина-таксист и один из похитителей — задержаны. Еще двоих соучастников и пострадавшего ищет полиция.

Преступление было совершено 14 июня около 09:30 в Спартаковском переулке. В офисе частной юридической фирмы погас свет, и один из сотрудников вышел на лестничную клетку, чтобы выяснить причину. Там на него набросились трое мужчин, несколько раз ударили, вывели из подъезда и увезли в неизвестном направлении. Коллеги немедленно сообщили о происшествии в полицию.

«По записям камер видеонаблюдения удалось установить, что похищенного насильно посадили в автомобиль Peugeot. Машина была объявлена в розыск, и вскоре обнаружена, а находившиеся в ней мужчина и женщина-шофер задержаны. Женщина сразу дала показания — она около двух месяцев оказывала троим приезжим услуги такси, и в четверг, 14 мая, действительно увозила от офиса на Спартаковской улице своих постоянных клиентов и еще одного мужчину, но незадолго до задержания высадила их. Мужчина, на которого указывают как на соучастника преступления, категорически отрицает свое участие», — рассказал наш источник.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье похищение человека, оперативники ищут похищенного и двух соучастников.

Официальные представители столичных правоохранительных органов от любых комментариев пока воздерживаются.