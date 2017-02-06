В Москве осудили коммунальщиков за похищение и двухдневное избиение дворников

Коптевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор двум жителям столицы, похитившим и избивавшим на протяжении двух суток двух дворников. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

24-летнего Николая Кондратцева и 23-летнего Даниила Зуева признали виновными по статье 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух лиц»).

Кондратцева суд приговорил к шести годам лишения свободы, Зуева — к пяти годам заключения. Оба будут отбывать наказания в исправительной колонии строгого режима.

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По данным следствия, Кондратцев и Зуев работали мастерами в ГБУ «Жилищник Тимирязевского района». В сентябре 2015 года они узнали, что два дворника этого же учреждения, приехавшие из Белгородской области и нелегально проживавшие в помещении ГБУ, вызвали по данному адресу полицию для урегулирования конфликта с коллегами. Желая «проучить» дворников за вызов правоохранительных органов, Зуев и Кондратцев под угрозой убийства, применяя насилие, обманным путем вывезли их на автомобиле на территорию механической базы по улице Тимирязевской. Там их насильно удерживали почти двое суток, избивали, оскорбляли и издевались над ними.

Спустя два дня похищенным удалось сбежать, когда Зуев вывез их в гараж своего отца для помощи по хозяйству.