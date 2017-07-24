Махачкалинец получил 15 лет колонии за подрыв автоколонны с силовиками

Суд приговорил жителя Махачкалы (Дагестан) к 15 годам колонии строгого режима за участие в подрыве автоколонны с силовиками и других преступлениях. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденный по фамилии Асхабалиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 208 («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»), статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»), части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») и части 1 статьи 205.1 УК РФ («Склонение к совершению преступлений террористической направленности»).

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Судом установлено, что в 2014 году Асхабалиев вступил в действующую на территории Махачкалы бандгруппу и вовлек в нее своего знакомого, а в 2016 году участвовал в составе этой бандгруппы в подрыве на трассе «Кавказ» колонны машин с сотрудниками правоохранительных органов.

О том, что в Дагестане неизвестные преступники подорвали два автомобиля временной оперативной группировки МВД России, стало известно 29 марта 2016 года. Инцидент произошел около 20:30 в районе поселка Новый Хушет. В результате взрыва один полицейский погиб, двое были ранены.