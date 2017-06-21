Мужчина захватил заложников в Саратове и выстрелил себе в голову

Мужчина захватил заложников в Саратове, а после ранил себя из пистолета. Инцидент произошел в ночь на 21 июня в Заводском районе города. Об этом агентству «СарИнформ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Известно, что 42-летний вооруженный злоумышленник закрылся в квартире с людьми (сколько их там было, не уточняется). После этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые заблокировали все выходы из помещения и начали переговоры. Мужчина при этом сдаваться отказывался, а также угрожал, что расстреляет и заложников, и стражей порядка.

Спустя некоторое время захватчик выстрелил себе в голову. Ранение оказалось несмертельным и стрелка госпитализировали в одну из городских больниц. В результате инцидента больше никто не пострадал. Отмечается, что мужчина может быть причастен к разбойному нападению на ювелирный магазин в Волгоградской области.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, снятые на месте происшествия.