Хореографы брали детей в заложники ради платы за бесплатные занятия

В Ленинградской области возбудили дело о незаконном лишении свободы в отношении супружеской пары, преподававшей детям танцы. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Занятия проводились во Дворце детского и юношеского творчества города Волхов. Они оплачивались из бюджета, то есть должны были быть бесплатными для учеников. Однако преподаватели все же взимали деньги: 650 рублей с ребенка за каждый академический час плюс 1,3 тысячи рублей ежемесячно.
«В случае невнесения платы некоторыми родителями ввиду различных обстоятельств хореографы с декабря 2016 года по апрель 2017 года неоднократно лишали всех детей свободы, содержали их в закрытом помещении против их воли, в том числе в ночное время, заставляли звонить родителям по телефону и требовать перевести денежные средства за "труд педагогов"», — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура провела проверку. Региональное управление Следственного комитета возбудило по ее материалам уголовное дело по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних, в отношении двух и более лиц»). Наказание может составлять до пяти лет лишения свободы.