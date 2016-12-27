Сбежавший из психбольницы француз зарезал троих человек

Сбежавший из психбольницы житель Франции убил троих человек. Об этом сообщает L'Express.

Мужчина привлек внимание стражей порядка на направляющемся в Марсель поезде TGV: он нападал на пассажиров и даже ударил одного из железнодорожных работников по лицу. Находящийся в вагоне сотрудник полиции в штатском задержал смутьяна и доставил его в участок, откуда его перевели в изолятор при психиатрической клинике. С наступлением ночи он сбежал из больницы и отправился в деревню Шабей в юго-восточном департаменте Дром, где убил свою первую жертву — одинокую 80-летнюю женщину.

После совершения преступления злоумышленник отправился в деревню Монтевандр, где зарезал пожилую пару и угнал их автомобиль. За рулем машины он добрался до города Оранж, где ранил двоих человек. Наконец, он попал в аварию, после чего попросил одного из местных жителя помочь добраться до города Авиньон. Преступник не стал нападать на своего помощника, однако по прибытии в Авиньон был задержан стражам порядка.

Им удалось выяснить, что мужчина неоднократно задерживался за разбои, торговлю наркотиками и нападения на людей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.