Полиция остановила пытавшегося убить себя в прямом эфире китайца

В китайской провинции Аньхой полицейские пресекли попытку суицида, который мужчина пытался совершить во время прямой трансляции в одной из социальных сетей. Об этом пишет Global Times.

Во время трансляции 52-летний житель города Хэфэй по фамилии Сунь заявил своей возлюбленной, которая разорвала с ним отношения после десяти лет союза, что намерен показать онлайн, как он умирает. Женщина позвонила в полицию.

Global Times отмечает, что данный случай не является прецедентом. В 2014 году пользователь соцсети Sina Weibo также решил показать, как он совершает суицид. Зрители пожаловались полицейским, которые оперативно приехали к нему домой, где он находился в бессознательном состоянии. Тогда спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице.

В конце ноября ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Александр Бунин, находясь в США, попытался покончить собой и показать происходящее в прямом эфире на Facebook. В критический момент в его номер ворвался полицейский. Бунин остался жив.