Трое пациентов сбежали из психоневрологического интерната в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга начала розыск трех пациентов психоневрологического интерната (ПНИ), которые самовольно отлучились из учреждения в Петродворцовом районе города. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил РИА Новости представитель интерната.

По его словам, один из сбежавших лишен дееспособности по решению суда, «но он может сам себя обслуживать», двое других дееспособны. Все трое — «совершенно спокойные», без проблем с законом и судимостей.

«Здесь люди проживают с какими-то нарушениями психики, двигательного аппарата», — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что психоневрологический интернат №3 — учреждение открытого типа, и пациентам за самовольное отлучение ничего не грозит.

Ранее о побеге троих пациентов ПНИ сообщила «Фонтанка». По данным издания, беглецы покинули «отделение для больных с криминальным прошлым» в ночь на 28 сентября.

В начале сентября из Дружносельской психиатрической больницы в Ленинградской области сбежали двое мужчин. Оба были направлены на принудительное лечение и освобождены от ответственности за уголовные преступления.