Арестованный азербайджанец вышел из зала суда и исчез

Прокуратурой начата проверка в отношении следователя отдела полиции по району Москворечье-Сабурово после побега обвиняемого из зала московского Нагатинского суда. Об этом во вторник, 19 сентября, «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Виктория Белова.

«Вопреки требованиям УПК следователь не обеспечил конвой обвиняемому, не сообщил председательствующему судье и судебным приставам об отсутствии сотрудников полиции для доставки обвиняемого в следственный изолятор, за помощью не обратился», — отметила она.

Она уточнила, что это произошло 16 сентября. Газета «Московский комсомолец» указывает, что сбежавшим является 26-летний выходец из Азербайджана, которому избирали меру пресечения по статье 112 часть 2 УК («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»).

Судья постановил заключить его под стражу, после чего мужчина воспользовался отсутствием на месте судебных приставов, спустился на первый этаж, миновал турникеты и покинул здание суда.

«В соответствии с законом организация доставления обвиняемого в суд для избрания меры пресечения возлагается на следователя, в производстве которого находится дело», — уточнила Белова.

