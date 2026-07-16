Названа цена самых дорогих апартаментов в Москве

Kalinka: Самые дорогие апартаменты в новостройке в Москве стоят 3,4 млрд рублей

Самые дорогие апартаменты в новостройке в Москве продаются за 3,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в исследовании экосистемы Kalinka, передает ТАСС.

Речь идет о пентхаусе площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров. Объект располагается в жилом комплексе на Софийской набережной, стоимость одного квадратного метра составляет около 2 миллионов рублей.

На втором месте оказались апартаменты к ЖК на Тверской улице. Их площадь превышает тысячу квадратов, стоимость составляет 3,2 миллиарда рублей, а цена квадрата — 3 миллиона рублей, что является самым высоким показателем на первичном рынке среди всех представленных лотов. Третье место досталось апартаментам за 2,3 миллиарда рублей в клубном доме на Кузнецком мосту.

Ранее стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира недалеко от метро в Москве. Самый доступный объект в этой категории можно купить за 3,2 миллиона рублей.