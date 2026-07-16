Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:30, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Захарова назвала классикой западной цензуры удаление приложений VK и «Макс»

Захарова заявила о западной цензуре после удаления VK и «Макс» из Google Play
Маргарита Щигарева

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом цензуры удаление приложений VK и «Макс» из Google Play. Ситуацию она прокомментировала в беседе с изданием «Известия».

«Классика цензуры Запада», — высказалась Захарова о пропаже российских сервисов из Google Play.

Ранее на исчезновение отечественных приложений из Google Play отреагировал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Депутат призвал не рассчитывать на иностранные площадки.

Днем в четверг, 16 июля, стало известно об исчезновении из Google Play приложений VK и отечественного мессенджера «Макс». В VK отметили, что установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме и пользователи продолжат получать уведомления. Позднее из магазина приложений также пропали «Дзен», «Одноклассники» и Mail.ru.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский впервые прокомментировал конфликт Минобороны и Генштаба ВСУ
    В США подсчитали «самые важные» истребители Китая
    «Макс» и приложения VK исчезли из Google Play. Как они теперь будут работать в России и как их установить другим способом
    ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту с тонной взрывчатки
    ЦБ возобновит публикацию данных о собственниках российских банков
    Россияне изменили отношение к безалкогольным напиткам
    Россиянина лишили жизни в день свадьбы
    Названа цена самых дорогих апартаментов в Москве
    Врач объяснила причины непреодолимой тяги к сладкому
    Суперкомпьютер оценил шансы Аргентины и Испании на победу в финале ЧМ-2026
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok