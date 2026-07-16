Захарова назвала классикой западной цензуры удаление приложений VK и «Макс»

Захарова заявила о западной цензуре после удаления VK и «Макс» из Google Play

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом цензуры удаление приложений VK и «Макс» из Google Play. Ситуацию она прокомментировала в беседе с изданием «Известия».

«Классика цензуры Запада», — высказалась Захарова о пропаже российских сервисов из Google Play.

Ранее на исчезновение отечественных приложений из Google Play отреагировал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Депутат призвал не рассчитывать на иностранные площадки.

Днем в четверг, 16 июля, стало известно об исчезновении из Google Play приложений VK и отечественного мессенджера «Макс». В VK отметили, что установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме и пользователи продолжат получать уведомления. Позднее из магазина приложений также пропали «Дзен», «Одноклассники» и Mail.ru.