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14:17, 16 июля 2026Интернет и СМИ

«Одноклассники» и еще несколько российских приложений пропали из Google Play

Соцсеть «Одноклассники», почта Mail.ru и «Дзен» пропали из Google Play
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Социальная сеть «Одноклассники» и еще несколько российских приложений пропали из магазина Google Play. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Помимо «Одноклассников», в Google Play перестали быть доступны приложения платформы «Дзен» и почты Mail.ru. При попытке зайти на их страницы в магазине возникает уведомление об ошибке.

Ранее 16 июля сообщалось, что из Google Play пропали мессенджер «Макс» и приложения VK. В пресс-службе VK заявили, что ранее установленные приложения и сервисы будут работать в штатном режиме. Также пользователи продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках.

В конце июня из магазина App Store удалили приложения VK, перед этим оттуда исключили мессенджер «Макс». Кроме того, там перестали быть доступны «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru.

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