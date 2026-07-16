«Одноклассники» и еще несколько российских приложений пропали из Google Play

Соцсеть «Одноклассники», почта Mail.ru и «Дзен» пропали из Google Play

Социальная сеть «Одноклассники» и еще несколько российских приложений пропали из магазина Google Play. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Помимо «Одноклассников», в Google Play перестали быть доступны приложения платформы «Дзен» и почты Mail.ru. При попытке зайти на их страницы в магазине возникает уведомление об ошибке.

Ранее 16 июля сообщалось, что из Google Play пропали мессенджер «Макс» и приложения VK. В пресс-службе VK заявили, что ранее установленные приложения и сервисы будут работать в штатном режиме. Также пользователи продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках.

В конце июня из магазина App Store удалили приложения VK, перед этим оттуда исключили мессенджер «Макс». Кроме того, там перестали быть доступны «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru.