Из AppStore пропали «Mail ru», «Одноклассники» и «Дзен»

AppStore удалил приложения «Mail ru», «Одноклассники» и «Дзен»

AppStore удалил приложения «Mail ru», «Одноклассники» и «Дзен». В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Теперь пользователи не смогу установить их, а те, у кого они уже были, перестанут получать уведомления. При этом программы остаются доступными в альтернативных магазинах пирложений.

Одновременно из AppStore пропало несколько приложений VK. Речь идет о сервисах «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». При этом приложение самой соцсети по-прежнему доступно пользователям продукции Apple.

Ранее пользователи недосчитались в AppStore еще и альтернативного клиента Telegram — приложения Telega — пропало из магазина AppStore. При поиске по названию их встречает уведомление о том, что оно не найдено.