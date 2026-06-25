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11:51, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Из AppStore пропали «Mail ru», «Одноклассники» и «Дзен»

AppStore удалил приложения «Mail ru», «Одноклассники» и «Дзен»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

AppStore удалил приложения «Mail ru», «Одноклассники» и «Дзен». В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Теперь пользователи не смогу установить их, а те, у кого они уже были, перестанут получать уведомления. При этом программы остаются доступными в альтернативных магазинах пирложений.

Одновременно из AppStore пропало несколько приложений VK. Речь идет о сервисах «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «VK Видео». При этом приложение самой соцсети по-прежнему доступно пользователям продукции Apple.

Ранее пользователи недосчитались в AppStore еще и альтернативного клиента Telegram — приложения Telega — пропало из магазина AppStore. При поиске по названию их встречает уведомление о том, что оно не найдено.

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