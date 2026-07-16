Появилось видео с автомобилями готовивших теракт на Крымском мосту

ФСБ показала видео машин террористов, готовивших взрыв на Крымском мосту

ФСБ показала видео машин террористов, готовивших взрыв на Крымском мосту. Об этом сообщает «КП».

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ показали автомобили, которые злоумышленники планировали использовать для теракта на Крымском мосту. Один из них Mercedes-Benz Sprinter, у которого кузов был обмазан сверхмощным составом финской взрывчатки Peno, а второй Chevrolet Volt с взрывчаткой, залитой в аккумуляторную батарею.

Взрывчатка Peno считается одним из самых мощных взрывчатых веществ в мире, и используется для резки стали и бетона.

Ранее сообщалось, что раскрыт способ доставки взрывчатки в Россию украинскими спецслужбами.