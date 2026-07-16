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Силовые структуры
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14:11, 16 июля 2026Силовые структуры

Раскрыт способ доставки взрывчатки в Россию украинскими спецслужбами

Украинские спецслужбы забрасывают взрывчатку для терактов в России с помощью БПЛА
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские спецслужбы забрасывают взрывчатку для терактов в России с помощью беспилотников. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ФСБ.

Силовики назвали этот способ доставки взрывчатки в Россию основным. По их данным, к БПЛА прикрепляются ударопрочные контейнеры, которые сбрасываются над установленной точкой. Груз подбирают завербованные агенты.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов, которую готовил полковник украинской военной разведки Виталий Жикович — он взят под стражу в Киеве по делу о расправе над украинкой Анастасией Березовской, устроившей подрыв бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

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