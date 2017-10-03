Кемеровчанин заплатил магу 1,2 миллиона рублей за возвращение жены

В Кемерово возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении целительницы, вытянувшей из местного жителя 1,2 миллиона рублей за лечение от порчи и попытки вернуть жену. Об этом говорится на сайте регионального главка МВД во вторник, 3 октября.

Полицейские устанавливают личность аферистки, представившейся Кирой Ильиничной. Ее объявление мужчина увидел в газете в июне 2017 года.

Перед этим потерпевший перенес операцию и после нее страдал повышенным давлением. Кира Ильинична объяснила, что причиной его нездоровья была сильная порча, и снимала ее в ходе телефонных сеансов.

Мужчина также рассказал целительнице об ушедшей от него супруге и, надеясь вернуть ее с помощью магии, заплатил мошеннице.

Всего до сентября 2017 года потерпевший перечислил злоумышленнице около 1,2 миллиона рублей. «Осознав, что супруга не вернется, потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении.

Мошеннице грозит десять лет лишения свободы.

