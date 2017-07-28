Участницу «Битвы экстрасенсов» поймали на мошенничестве в Москве

Гадалка Сабина задержана в центре столицы по подозрению мошенничестве. Об этом в пятницу, 28 июля, Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, с заявлением в полицию обратилась 54-летняя жительница подмосковной Балашихи, на протяжение четырех лет вместе с дочерью посещавшая прорицательницу. Гадалка, которая, по утверждению источника, участвовала в телешоу «Битва экстрасенсов», проводила сеансы у себя дома в квартире на Садово-Спасской улице в центре Москвы.

«Потерпевшая сообщила, что в общей сложности заплатила за услуги 700 тысяч рублей, но легче от гаданий не стало», — отметил собеседник агентства.

В то же время Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о задержании гадалки Сабины 27 июля.

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Согласно информации на сайте FateLine, на котором собраны данные об экстрасенсах и ясновидящих России, в Москве есть только одна гадалка Сабина. В ее профиле утверждается, что она потомственная предсказательница, участвовала в «Битве экстрасенсов». Указано, что 39-летняя женщина гадает на старинных картах как лично, так и дистанционно.

При этом в списке участников 17 сезонов «Битвы экстрасенсов» женщину с именем Сабина обнаружить не удалось. Из постов в ее Instagram следует, что она снимается в 18-м сезоне.

«Битва экстрасенсов» — одна из самых рейтинговых программ на российском телевидении. Это аналог британского шоу Britain’s Psychic Challenge. Проект выходит на ТНТ с 2007 года. Его участники — экстрасенсы, маги и целители, соревнующиеся за денежный приз.