Минобрнауки вручило премию «Битве экстрасенсов»

Министерство образования и науки РФ наградило «Битву экстрасенсов» антипремией за популяризацию лженауки. Это произошло во время вручения премии «За верность науке», передает РИА Новости.

Лучшим популяризатором науки в 2016 году министерство признало доктора филологических наук, академика РАН Андрея Зализняка. Лучшей телевизионной программой о науке назван цикл «Черные дыры. Белые пятна». В номинации на лучший онлайн-проект о науке победил научно-популярный интернет-журнал «Постнаука». Главным периодическим печатным изданием о науке стал журнал «Наука и жизнь», а радиопрограммой — «Гранит науки».

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Премия «За верность науке» вручалась в третий раз. Награду присуждают ученым, журналистам, представителям бизнеса, внесшим вклад в развитие российской науки и ее освещение.

Как заявила замглавы Минобрнауки Людмила Огородова, ведомство также рассматривает возможность давать премию «За верность науке» борцам с лженаукой.

В отличие от победителей в других номинациях, получающих 100 тысяч рублей, обладателям антипремии денежных поощрений не выплачивают.

«Битва экстрасенсов» — одна из самых рейтинговых программ на российском ТВ. Это аналог британского шоу Britain’s Psychic Challenge. Проект выходит на ТНТ с 2007 года. Ее участники — экстрасенсы, маги и целители, соревнующиеся за денежный приз.