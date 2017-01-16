На Украине отказались от «Битвы экстрасенсов» из-за эфира с российскими военными

Украинский телеканал СТБ отказался от показа «Битвы экстрасенсов» производства ТНТ из-за скандала, вызванного выпуском с участием российских военных. Об этом в Facebook сообщил руководитель канала Владимир Бородянский.

Он извинился перед телезрителями и заявил, что «показ данной программы с моральной точки зрения недопустим». Сотрудников, пропустивших выпуск в эфир, Бородянский пообещал уволить.

По сюжету третьего эпизода 17-го сезона шоу экстрасенсы должны были обнаружить в заброшенном доме военных и рассказать о них. По словам Бородянского, «по контексту программы люди в камуфляже — это российские бывшие и (или) действующие военные». Один из них служил в Чечне, другой молодой человек в военной форме заявил, что принимал участие в боевых действиях на Украине, где над ним издевались.

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Эфир вызвал возмущение украинской телеаудитории. Они заподозрили, что служивший на Украине — боец одной из самопровозглашенных республик.

C 2015 года на Украине действует закон, запрещающий показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, «пропагандирующих» силовые структуры России. Под этот закон попали множество СМИ. Так, в ноябре 2016 года «Радио Шансон» заставили снять с эфира песню о русском спецназе, а в январе 2017-го обнаруженная властями Украины пропаганда российских силовых структур в комедиях «Квартета И» стала одним из поводов для запрета телеканала «Дождь».

СТБ — один из самых популярных телеканалов на Украине. Его владельцем называют украинского бизнесмена Виктора Пинчука, одного из богатейших украинцев из списка Forbes.

