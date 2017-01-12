Украина объяснила запрет «Дождя» пропагандой в комедиях «Квартета И»

Одной из причин, по которой на Украине была запрещена трансляция телеканала «Дождь», стала «популяризация правоохранительных органов государства-агрессора», обнаруженная в фильмах «О чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики». Об этом сообщается на сайте Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Обе картины были показаны «Дождем» в канун Нового года, 31 декабря.

Регулятор также предъявил претензии к сюжетам, информация в которых свидетельствует о непризнании государственных границ Украины и посягательстве на ее территориальную целостность. В эфире канала и на его сайте были продемонстрированы карты, на которых Крым обозначен как часть России, указывает Нацсовет.

Ведомство также ссылается на эфир от 12 августа 2016 года, в котором корреспондент «Дождя» Владимир Роменский сделал заявление, указывающее на то, что между Крымом и Украиной пролегает государственная граница, чего в Киеве не признают.

В числе претензий к «Дождю» — нарушение законодательства о рекламе. Он транслировал на территории страны коммерческую рекламу, не имея на это права как иностранный канал.

Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва эти обвинения традиционно отвергает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Украинские власти также отрицают результаты референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав России. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

«Дождь» на Украине транслируют около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу имеют порядка полумиллиона домохозяйств.