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Из жизни
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11:10, 15 июля 2026Из жизни

Мужчина притворился красавцем при помощи ИИ-фильтра и стал очаровывать женщин

В Эквадоре мужчина притворился агентом спецназа при помощи ИИ, чтобы обманывать женщин
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ImagensstockBR / Shutterstock / Fotodom  

В Эквадоре мужчина использовал ИИ-фильтр и притворился красавцем, чтобы очаровывать женщин и выманивать у них деньги. Об этом сообщает Need To Know.

Подозреваемый, 24-летний Алекс Вейнтимилья, выдавал себя за брутального агента элитной группы специальных операций (GOE) по кличке Шэгги. Худощавый мошенник использовал искусственный интеллект, чтобы демонстрировать поклонницам накачанные бицепсы и кубики пресса на видео и фото. Его уловка сработала: он набрал более 56 тысяч подписчиков в TikTok и заводил романы онлайн, после чего, по версии следствия, выманивал у доверчивых женщин деньги.

Арест произошел после того, как одна женщина сообщила, что он преследовал ее 18-летнюю племянницу возле университета. Когда полицейские задержали его, он был одет в камуфляжную форму, похожую на экипировку спецназа, под которой оказалось несколько слоев одежды — видимо, чтобы выглядеть крупнее. Вейнтимилья временно отпустили из-за недостатка доказательств, но он уже успел выйти в прямой эфир в TikTok и заявить, что не прибегал к помощи искусственного интеллекта. Сейчас полиция ищет других пострадавших.

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Ранее сообщалось, что житель города Хаддерсфилд, Великобритания, попался на обман мошенников, использующих ИИ-технологии, и потерял из-за их инвестиционной аферы 3250 фунтов стерлингов. Он поверил в видео, в котором якобы Илон Маск рекламировал новую платформу для выгодных вложений.

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