Мужчина поверил «Илону Маску» и потерял 390 тысяч рублей

В Великобритании мужчина потерял 390 тысяч рублей из-за ненастоящего Илона Маска

Житель города Хаддерсфилд, Великобритания, попался на обман мошенников, использующих ИИ-технологии, и потерял из-за их инвестиционной аферы 3250 фунтов стерлингов (390 тысяч рублей). Об этом пишет Daily Mirror.

В июне 2023 года 61-летний Джон Кэрнс задумал инвестировать деньги, которые остались у него с продажи доли в доме отца. В тот период ему и попалось в интернете видео, в котором Илон Маск рекламировал новую платформу для выгодных вложений. Тогда пожилой мужчина не понял, что видео создали мошенники с помощью технологии дипфейк. Он поверил ненастоящему Маску и кликнул на рекламу.

Вскоре с Кэрнсом связался некий менеджер по работе с клиентами. Он убедил мужчину скачать на телефон нужные приложения и стал мотивировать его вкладывать в платформу небольшие суммы. Мошенник втирался в доверие к Кэрнсу и поначалу даже разрешал ему выводить небольшие суммы, которые тот якобы зарабатывал.

Как пишет Daily Mail, мужчина стал подозревать неладное, когда объем его инвестиций вырос, а «менеджер» стал настойчиво просить не пытаться получить прибыль сейчас. Он рассказал об этом дочери, и та подтвердила его догадки. Сейчас он пытается с помощью адвокатов вернуть себе хотя бы часть потерянных денег.

Ранее сообщалось, что бразильянка познакомилась через интернет с мошенником, который притворился Илоном Маском, и перевела ему деньги на топливо для его личного самолета. Ему удалось убедить женщину взять два кредита — в общей сложности около 2,5 миллиона рублей.

