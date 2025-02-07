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14:10, 7 февраля 2025Из жизни

Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему 2,5 миллиона рублей на топливо

Мошенник притворился Илоном Маском и выманил у жертвы 2,5 миллиона рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Бразильянка познакомилась через интернет с мошенником, который притворился Илоном Маском, и перевела ему деньги на топливо для его личного самолета. Об этом пишет Daily Mail.

69-летняя жительница города Формоза нашла «миллиардера» в соцсетях. Они обменялись номерами и стали общаться через мессенджер. Пара переписывалась несколько месяцев по несколько часов в день — так мошенник завоевал доверие женщины. Она даже записала его контакт как «Моя любовь Илон».

Вскоре мужчина начал обращаться к жертве с просьбами, обещая в ответ прислать подарки, цветы и украшения. Позже он попросил у «возлюбленной» денег на заправку своего самолета. Бразильянка начала переводить деньги, сначала небольшие суммы с собственных счетов — 172 и 517 долларов. Мошеннику удалось убедить женщину взять два кредита — 10 696 и 15 865 долларов (в общей сложности около 2,5 миллиона рублей). После того как он выманил деньги у пенсионерки, они ушли на несколько подставных банковских счетов.

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Мошенника раскрыли дети женщины: они заметили в ее смартфоне многочисленные сообщения о том, что она планирует заложить дом и взять заем в размере 86 тысяч долларов. «Илон» в ответ на ее намерение о продаже написал: «Любовь моя, после того, как ты продашь дом, у меня появится серьезная инвестиционная платформа». Он пообещал, что отправит ей 600 тысяч долларов в течение трех дней после перевода.

Женщина при этом обижалась на детей, которые заподозрили неладное. «Они обвиняют меня в том, что я отправила деньги. Мы все докажем. Нам нечего скрывать», — писала она возлюбленному. «Да, любовь моя, определенно, но мы должны удивить твоих детей, а сейчас это не очень хорошо», — ответил он.

Преступника пока не нашли. Однако женщина прекратила общение с ним.

Ранее сообщалось, что жительница Франции влюбилась в мошенника, который изображал актера Брэда Питта. Она бросила ради него мужа-миллионера и перевела «Питту» сотни тысяч евро.

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