Украина заблокировала телеканал «Дождь» из-за Крыма

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского канала «Дождь». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Причина блокировки — непризнание каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляция российской рекламы.

«В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ», — сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский. Сообщается также, что украинские чиновники также предъявили претензию к посещению Крыма журналистами «Дождя».

По словам генерального директора «Дождя» Натальи Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — приводятся ее слова на сайте канала.

Кроме того, Нацсовет распорядился на три месяца прекратить ретрансляцию телеканала «Телеклуб», находящегося в юрисдикции Германии.