Захарова изумилась решению киевских властей запретить вещание «Дождя»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение киевских властей заблокировать вещание телеканала «Дождь» на Украине.

«Это правда, что Нацсовет Украины по ТВ обязал провайдеров отключить "Дождь"? Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти еще не докатились», — написала Захарова в Facebook.

В случае если сообщения о запрете «Дождя» на Украине правдивы, Захарова пообещала обратиться в ОБСЕ.

Ранее 12 января в ходе заседания Национального совета Украины по теле- и радиовещанию было объявлено, что в течение месяца провайдеры должны прекратить вещание канала. Причиной запрета канала стало несоблюдение законодательства страны о рекламе, а также непризнание суверенитета и территориальной целостности Украины. «Дождь» показывал запрещенную на Украине российскую рекламу, а также демонстрировал в эфире карты, на которых Крым обозначался как часть России.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума. Официальный Киев его результатов не признает.

Украинское законодательство запрещает размещение рекламы в эфире иностранных телеканалов. Исключение составляют каналы, попадающие под юрисдикцию государств-членов Евросоюза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия в число этих государств не входит.