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Силовые структуры
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11:18, 15 июля 2026Силовые структуры

Женщина попала под статью из-за авантюры на четыре тысячи евро в российском аэропорту

В Пулково женщина украла забытую сумку с 4 тысячами евро и сбежала в Сочи
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Женщина попала под статью из-за дерзкой авантюры на четыре тысячи евро в аэропорту Пулково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

По данным правоохранителей, 35-летняя фигурантка заметила забытую кем-то сумку. Она исследовала ее содержимое, забрала найденные внутри четыре тысячи евро, а потом сдала оставшиеся вещи в стол находок и улетела в Сочи.

Потерпевшим оказался 25-летний петербуржец. Он обратился в полицию с заявлением о пропаже денег. В итоге женщину нашли. Валюта также была при ней.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о краже. Ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее в Москве кража часов за 700 тысяч рублей из сумки студента иностранцем попала на видео.

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