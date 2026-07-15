Женщина попала под статью из-за авантюры на четыре тысячи евро в российском аэропорту

В Пулково женщина украла забытую сумку с 4 тысячами евро и сбежала в Сочи

Женщина попала под статью из-за дерзкой авантюры на четыре тысячи евро в аэропорту Пулково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

По данным правоохранителей, 35-летняя фигурантка заметила забытую кем-то сумку. Она исследовала ее содержимое, забрала найденные внутри четыре тысячи евро, а потом сдала оставшиеся вещи в стол находок и улетела в Сочи.

Потерпевшим оказался 25-летний петербуржец. Он обратился в полицию с заявлением о пропаже денег. В итоге женщину нашли. Валюта также была при ней.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о краже. Ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее в Москве кража часов за 700 тысяч рублей из сумки студента иностранцем попала на видео.