Кража часов за 700 тысяч рублей из сумки студента иностранцем в Москве попала на видео

Силовые структуры
10:32, 14 мая 2026Силовые структуры

В Москве задержан иностранец, укравший наручные часы студента за 700 тыс. рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве кража часов за 700 тысяч рублей из сумки студента иностранцем попала на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

На кадрах показано, как фигурант подходит к вешалке, оглядывается и забирает часы.

По данным правоохранителей, подозреваемый задержан в центре города на улице Ильинка. Им оказался 31-летний гражданин иностранного государства, который временно проживает в одном из московских хостелов. Будучи в помещении на Никольской улице, он подошел к вешалке с верхней одеждой и нашел там спортивную сумку. Он похитил оттуда пачку сигарет и часы, принадлежащие 20-летнему студенту, и скрылся.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчина заключен под стражу. У него изъяты похищенные часы. Они будут возвращены владельцу.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала 47-летнего мужчину, похитившего колье за десять миллионов рублей.

