13:59, 8 мая 2026

Кражу колье за 10 миллионов рублей раскрыли в Москве

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве полиция задержала 47-летнего мужчину, похитившего колье за десять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД России.

56-летняя москвичка рассказала своему знакомому, что хочет продать украшение, и тот предложил помощь. Они встретились в кафе, где женщина отдала помощнику колье, — взамен мужчина оставил ей пакет с валютой и свой паспорт. После этого он отошел якобы в туалет, но на деле вышел на улицу и скрылся.

В пакете оказались фальшивые купюры. На звонки мужчина не отвечал. Тогда россиянка обратилась в полицию. Правоохранители нашли мужчину в Басманном районе столицы, у него изъяли колье и передали его хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области россиянин украл кредиты ради майнинг-фермы.

