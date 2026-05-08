Кражу колье за 10 миллионов рублей раскрыли в Москве

В Москве полицейские задержали похитителя колье за 10 млн рублей

В Москве полиция задержала 47-летнего мужчину, похитившего колье за десять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД России.

56-летняя москвичка рассказала своему знакомому, что хочет продать украшение, и тот предложил помощь. Они встретились в кафе, где женщина отдала помощнику колье, — взамен мужчина оставил ей пакет с валютой и свой паспорт. После этого он отошел якобы в туалет, но на деле вышел на улицу и скрылся.

В пакете оказались фальшивые купюры. На звонки мужчина не отвечал. Тогда россиянка обратилась в полицию. Правоохранители нашли мужчину в Басманном районе столицы, у него изъяли колье и передали его хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

