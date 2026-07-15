Военнообязанные украинцы потеряют право на временную защиту в ЕС

ЕС будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам с 2027 года

Европейский союз (ЕС) будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам с марта 2027 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в области обороны, в будущем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои военные обязанности на Украине», — указано в тексте.

Подчеркивается, что новое правило будет распространяться только на новых заявителей. Оно не будет применяться к тем, кто уже пользуется временной защитой в ЕС.

Ранее Европейская комиссия предложила продлить до марта 2028 года программу защиты украинцев при приеме в ЕС, исключив из нее подлежащих призыву мужчин.