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Детская моча против скальпеля врача

Народная медицина в апогее безумия

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Фото: Игор Зотин / ТАСС

На фоне сокращения расходов на здравоохранение в России вновь растет популярность народной медицины и самолечения. Раньше рецепты лечения любой хвори подручными средствами распространяли в основном бабушки у подъезда, а теперь все они перекочевали в поисковики. Целебные свойства приписывают не только настойкам трав и парам вареного картофеля, но и куда менее безобидному полосканию горла бензином, курению крапивы и чесночным клизмам, не говоря уже о благотворном воздействии урины. «Лента.ру» разбиралась, почему россияне верят в сомнительные и порой совершенно безумные способы лечения и могут ли они принести какую-то пользу.

Детская урина и жженые квасцы

Основные аргументы сторонников народной медицины — натуральность и доступность используемых средств. Список болезней, от которых можно исцелиться, не обращаясь к специалистам, не ограничивается банальной простудой. Куда более серьезное заболевание — желтуху — советуют лечить добавлением вшей в выпечку или же поеданием этих паразитов в чистом виде. Народная, или, как ее еще называют, натуральная медицина наделяет целебными свойствами бензин и мочу, которыми предлагается полоскать горло. Для избавления от гайморита в раздраженные носовые пазухи советуют закапывать луковый сок. Этими и многими другими способами делились в сети пользователи, пережившие «народную терапию» в детстве.

Опрос, проведенный «Левада-центром», показал, что более половины россиян (52 процента) доверяют методам народной медицины. Скептически к таким практикам относится 41 процент опрошенных. Рупор народного целительства в Рунете — сайт «Вестник ЗОЖ». Большинство сайтов с рецептами от всех болезней так или иначе дублируют контент этого популярного ресурса.

«Вестник ЗОЖ» позиционирует себя как площадку, на которой собран «многовековой опыт применения лечебных средств и методов лечения и собраны эффективные средства народного врачевания». В каталоге болезней — более сотни недугов, среди которых: язва желудка, цистит, гепатит, болезнь Паркинсона, бесплодие, импотенция. К примеру, для успешного зачатия народная медицина предлагает спринцеваться теплым кипяченым молоком или отваром семян подорожника. «Но есть одно условие: не должно быть молочницы, иначе при использовании молока она "расцветет" еще больше», — утверждается в советах желающим стать матерью. Также в заметках приводится случай, когда «долгожданная беременность наступила после двухнедельного питья настоя боровой матки (многолетнее растение семейства вересковых)», до этого у пары не получалось зачать ребенка на протяжении семи лет.

Бронхиты и воспаление легких народные целители лечат с помощью декламации стихов Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Фета. Якобы после сильного напряжения голосовых связок и управления «определенными мышцами» болезнь отступает. Почему для такой терапии не рекомендуют стихов Маяковского — непонятно. Еще один способ победить пневмонию (!!!) — длительное пребывание на холоде. Клин клином, как говорится...

Чем сложнее заболевание, тем больше средств для его лечения предлагает народная медицина. Онкология тут вне конкуренции, а рекомендации по лечению зачастую сопровождаются ссылками на «известных советских врачей». В одном из рецептов терапию предлагается начинать с настойки мумие, после переходить к диете соками: чередовать морковный, красную свеклу, черную редьку, чеснок, лимон, мед и кагор. В течение года курсов сокотерапии должно быть не менее пяти, с перерывами на месяц. К слову, красная свекла — один из наиболее часто встречающихся компонентов для лечения злокачественных опухолей на сайтах сторонников народной медицины.

Эпилепсия, по утверждению народных целителей, отступит навсегда от комбинации пырея ползучего, детской урины и жженых квасцов. Требования к сбору мочи нужно соблюдать со всей строгостью: «от мальчика можно брать до 12-15 лет, от девочки — до 8 лет, каждый раз лучше свежую».

Народными методами можно лечить не только физические недуги, но и душевные. Так, например, для избавления от депрессии приводится метод профессора, доктор медицинских наук Валерия Иванченко под названием «шапочка Димкова». Готовится такая шапочка из тертого картофеля, который настаивают в молоке, а затем отжимают и кладут на голову. Сверху для пущего эффекта необходимо надеть теплый головной убор из натурального меха или шерсти.

Дешево и сердито

Использование альтернативных методов лечения — не вполне сознательный выбор, уверен доктор медицинских наук, президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. Россияне приспосабливаются к тому, что попасть к врачу трудно, а нужных лекарств и специалистов не хватает.

«Когда люди в деревне обращаются к народной медицине — это можно объяснить тем, что там нет врача. Но то же самое происходит и в крупных городах, где нет дефицита врачей», — поясняет он. В первую очередь это связано с недоверием к официальной медицине. Во-вторых, сама болезнь может не поддаваться быстрому и эффективному лечению. «Таких болезней масса: псориаз, бронхиальная астма, близорукость, атеросклероз. Людям очень трудно смириться с неизлечимостью, и они пытаются использовать разные способы — даже те, которые здоровым людям кажутся смехотворными. Для человека с псориазом трудно принять то, что он будет ходить с этими корками всю жизнь. Когда ему предлагают хоть какое-то решение — жидкость или девайс, которому приписывают лечебные свойства, — он легко соглашается попробовать», — объясняет доктор наук.

Именно недоступность медпомощи и желание во что бы то ни стало избавиться от неизлечимой болезни — основные причины того, что россияне используют средства с недоказанной эффективностью. При этом на телевидении, которому у нас многие доверяют безоговорочно, регулярно выходят программы о здоровье, популяризирующие альтернативные и народные методы лечения. Ставшая мемом «поза льва» от Геннадия Малахова — лишь один из наиболее ярких примеров. Не уступают в популярности советы от доктора Попова по лечению геморроя огурцом с грядки, а простатита — пеньком и куриным яйцом.

Бывает, что и врач в поликлинике назначает пациентам народные средства. Во многом это связано с тем, что больному важен сам процесс лечения. «У врачей есть негласная установка: если больной хочет, чтобы его лечили, ему нужно что-то выписать. Иначе он начнет искать способы лечения самостоятельно, и не факт, что они будут безопасными. Зато назначенная врачом гомеопатия или совет подышать над горячей картошкой — может, и не помогут, но уж точно не навредят пациенту», — поясняет Власов.

Разумеется, с точки зрения стандартов медицины это не совсем правильно, но врач заботится о безопасности пациента. «Скажем, он будет посещать сеансы массажа — пусть польза от этого минимальна, но и вреда нет. Эта процедура приносит удовольствие и уносит деньги. А вот если пациент попадет в руки знахарей и псевдоврачей с дипломами непонятных университетов — у него есть все шансы стать инвалидом», — считает профессор. Так что в некоторых случаях выписывание неэффективных, но безопасных средств — это благо.

Это норма

Исследователь из Высшей школы экономики Юлия Крашенинникова изучала, как и с чьей помощью россияне борются с болезнями и поддерживают здоровье вне системы здравоохранения. Она не разделяет распространенное мнение о том, что в сельской местности жители более склонны к лечению народными средствами: именно городское население, причем не самое бедное, является благоприятной средой для распространения альтернативных методов. Люди с низким уровнем доходов, а также жители деревень зачастую предпочитают вообще не решать проблемы со здоровьем. Они не доверяют народным средствам, у них ограничен доступ к медицинским услугам — как официальным, так и альтернативным, которые во врачебном сообществе считаются шарлатанством.

Невежество — вовсе не главная причина, по которой россияне доверяют свое здоровье знахарям и странным рецептам и занимаются самолечением. «Это тоже форма заботы о здоровье. Например, у кого-то есть информация от источников, которым он больше доверяет, чем врачам, о том, что такой способ помогает. Кроме того, у человека может быть личный опыт неудачного похода к врачу, когда лечение не помогло», — отмечает Крашенинникова.

Часто образованные люди с высоким уровнем доходов употребляют гомеопатию и идут к целителям из-за недоверия к таблеткам, а также из убеждения, что народные лекарства — натуральные и полезные. «Здесь нет места обобщению. Люди по-разному обоснуют себе, чем лечиться. Для кого-то крайностью кажется не уринотерапия, а, например, УЗИ или таблетки. Потому что от них "больше вреда". По моим наблюдениям, альтернативные идеи и системы оздоровления больше распространены в среде людей с высшим образованием», — резюмирует ученый.

К тому же народная медицина вряд ли является таковой на самом деле. Приверженцы традиционного лечения, по мнению Крашенинниковой, ориентируются не на рецепты, полученные от бабушек, а на советы популярных изданий наподобие «Вестника ЗОЖ» и телепередач, в которых пропагандируют лечение золотым усом, голубой глиной и перекисью водорода.

Анастасия Чеповская

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