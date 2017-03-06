Более половины россиян рассказали о доверии народной медицине

Более половины россиян (52 процента) заявили о доверии методам народной медицины. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», опубликованные «Интерфаксом».

Скептически к целителям относится 41 процент опрошенных, что на 10 процентов больше, чем в 2010 году.

Восточной медицине доверяют 30 процентов участников опроса, настороженно к ней относятся 52 процента. По данным социологов, за 10 лет сторонников у данного направления стало больше. В то же время доверие к гомеопатам держится на уровне 2010 года: положительно к ним относятся 16 процентов участников опроса, а негативно — 64 процента.

Материалы по теме Как слону дробина Что изменится после признания гомеопатии лженаукой

Обычным врачам в той или иной мере доверяют 67 процентов респондентов, не доверяют им менее трети опрошенных — 28 процентов.

Опрос проводился с 17 по 20 февраля. В нем приняли участие 1600 человек в 137 регионах страны.

В феврале комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН составила меморандум «О лженаучности гомеопатии». Минздраву рекомендовали изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, антимонопольной службе — защитить потребителей от недостоверной рекламы о «лечебных свойствах» препаратов, а аптекам — не выкладывать средства вместе с традиционными лекарствами.

После этого Минздрав решил создать рабочую группу для выработки предложений по дальнейшему регулированию отрасли.