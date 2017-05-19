Милонов предложил ввести уголовную ответственность для незаконных магов

За незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности предлагается установить уголовную ответственность. Соответствующий законопроект в Госдуму внес депутат Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

«Согласно статистическим данным, которые приводятся в исследовании РАМН, 95 процентов народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40 процентов из них нуждаются в лечении психических отклонений. При этом многие такой деятельностью занимаются без получения специального разрешения», — объяснил необходимость законопроекта депутат. Он добавил, что зачастую граждане, маги и колдуны вовлечены в мошеннические схемы, из-за которых их клиенты лишаются имущества и денег.

Согласно документу, если деятельность лиц, занимающихся народной медициной или магической деятельностью без установленных законом разрешений, по неосторожности причинит вред здоровью человека или имущественный ущерб в крупном размере, то их предлагается наказывать лишением свободы или принудительными работами на срок до трех лет либо штрафом в размере до 120 тысяч рублей.

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За те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или причинение имущественного ущерба в особо крупном размере предлагается установить наказание а виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

В феврале депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров собирался вынести на рассмотрение коллег законопроект, регулирующий деятельность колдунов и чародеев. Парламентарий планировал обязать людей, имеющих сверхспособности, лицензировать свою деятельность и отвечать за ее качество.

В июне 2016 года Милонов предлагал запретить на телевидении программы мистического и оккультного содержания. По его мнению, они способствует появлению в стране сектантских движений и стимулируют рост экстремистских настроений в обществе.