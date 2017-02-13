Мизулиной поручили борьбу с сектами

В Совете Федерации будет создана рабочая группа по борьбе с сектами, заявил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Нам предлагается создать рабочую группу для борьбы с сектами и Елене Борисовне [Мизулиной] поручить этот вопрос, чтобы она с этой рабочей группой позанималась. Потом расскажет, что в данной сфере у нас может получиться», — сказал Клишас на заседании верхней палаты парламента.

Он подчеркнул, что группа создается по поручению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. В нее, помимо Мизулиной, которая является зампредседателя комитета по конституционному законодательству, вошли члены комитетов по обороне, безопасности и социальной политике.

17 ноября Мизулина сообщила, что российские сенаторы могут разработать законопроект, направленный против деятельности деструктивных сектантских организаций. Тогда же она предложила создать соответствующую рабочую группу.

Сенатор подчеркивала, что в России помимо, по приведенным ею оценкам, 500 сект, «появилось очень много разных психотренингов, организаций, которые занимаются развитием лидерских качеств».