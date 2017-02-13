Депутат из Ленобласти предложил лицензировать колдунов

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») намерен внести на рассмотрение коллег законопроект, регулирующий деятельность колдунов и чародеев. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде — Санкт-Петербург» в понедельник, 13 февраля.

«У нас существуют так называемые колдуны, целители, экстрасенсы, но мнение государства по этому поводу не сформировано. Это даже с проституцией нельзя сравнивать, потому что по ее поводу государство высказалось однозначно: кто этим занимается, тот вне правового поля», — заявил парламентарий.

По его мнению, люди, имеющие сверхспособности, должны лицензировать свою деятельность и отвечать за ее качество. Для этого необходимо внести соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей, указал Петров.

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Он предлагает составить список лиц, владеющих «белой» магией — той, которая не вредит здоровью человека. Кто будет определять ее качество, однако, депутат не уточняет. «Должны быть изначально лицензированные маги и колдуны, которые должны входить в советы, органы власти, комитеты какие-то», — отметил парламентарий.

13 февраля сообщалось, что в Совете Федерации будет создана рабочая группа по борьбе с сектами. Курировать ее работу будет зампредседателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

В июне прошлого года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить на телевидении программы мистического и оккультного содержания. По его мнению, они провоцируют зрителей отказываться от медицинского лечения и способствуют появлению сектантских движений.